Coronavirus: दिल्ली में 82 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हराया, हॉस्पिटल से किया गया डिस्चार्ज

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ( coronavirus ) के बीच एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बुजुर्ग ने इस जानलेवा बीमारी से जंग जीत ली है।

दरअसल, दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल ( Lok Nayak Jai Prakash Narayan hospital ) में 82 साल के मनमोहन सिंह को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

दरअसल, मनमोहन को कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनको आइसोलेशन वार्ड ( Isolation ward ) में रखकर इलाज किया गया। मंगलवार को जब उनका टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई।

मनमोहन के डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन ( Health Minister Sathendra Jain of Delhi ) भी मौजूद थे। हालांकि अभी उनको घर पर कई तरह की सावधानी बरतने को कहा गया है।

#WATCH Manmohan Singh, an 82-year-old COVID19 patient at Delhi's Lok Nayak Jai Prakash Narayan hospital who has now fully recovered; he will be discharged soon. pic.twitter.com/R3BcI15sUc