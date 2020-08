Indian Railways की घोषणा, अगले आदेश तक सभी नियमित ट्रेनें रहेंगी रद्द

नई दिल्ली। रेलवे मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि उपनगरीय सेवाओं सहित नियमित रेल सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लोक परिवहन तंत्र पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला देते हुए यह घोषणा की गई। केंद्र सरकार के अंतिम आदेश के मुताबिक रेलवे की सेवाओं का निलंबन 12 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।

मुंबई लोकल ट्रेन में हो गया था बटुआ चोरी, 14 साल बाद वापस मिला पर्स तब हुआ इस बात का खुलासा

रेलवे मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व में जो फैसला लिया गया था और सूचित किया गया था, उसी तरह अगली सूचना तक नियमित यात्री और उप नगरीय ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। गौरतलब है कि वर्तमान में परिचालित 230 विशेष ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। मुंबई में लोकल ट्रेनों, जो वर्तमान में राज्य सरकार की मांग पर सीमित रूप से परिचालित हो रही हैं, उनका भी परिचालन जारी रहेगा।

क्या Coronavirus Vaccine के लिए रूस से समझौता करेगा भारत? स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब

मंत्रालय ने कहा कि विशेष ट्रेनों में विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या (ऑक्यूपैंसी) की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा आवश्यकता के आधार पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है। हालांकि, लॉकडाउन से पहले चल रही सभी अन्य नियमित ट्रेनों और उप नगरीय ट्रेनों की सेवाएं फिलहाल निलंबित रहेंगी।

Regular passenger & suburban train services continue to remain suspended till further notice. 230 special trains, running at present, will continue to operate. Local trains in Mumbai, being run on limited basis only on requisition of state govt, will continue to run:Govt of India