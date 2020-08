क्या Coronavirus Vaccine के लिए Russia से समझौता करेगा भारत? Health Ministry का जवाब

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के देश में तेजी से बढ़ते मामलों ( Coronavirus Cases in India ) के बीच मंगलवार को रूस से एक अच्छी खबर आई। रूस ( russia ) ने दावा किया है कि इसने कोरोना वायरस की वैक्सीन ( Russia Covid-19 vaccine ) बना ली है और सबसे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को यह वैक्सीन ( covid-19 vaccine ) दी गई। ऐसे में यह बड़ा सवाल जरूर सामने खड़ा हो जाता है कि क्या भारत इस वैक्सीन ( Coronavirus vaccine ) को भारत में लाने के लिए रूस के साथ समझौता करेगा। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब दिया।

भारत में तेजी से आते कोरोना वायरस के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी शानदार खबर

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन ( Worlds First Coronavirus Vaccine ) की खरीदारी एवं प्रबंधन समेत इसके परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में बनाए गए इस समूह की बुधवार 12 अगस्त को एक बैठक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति वैक्सीन के मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कोल्ड चेन और वैक्सीनेशन के लिए ट्रेनिंग देने की प्राथमिकता के पहलुओं पर रणनीति बनाएगी। यह समिति सभी राज्य सरकारों एवं वैक्सीन निर्माताओं व अन्य हितधारकों के साथ काम करेगी।

This expert group will continue its engagement with all state governments and vaccine manufacturers in India: Rajesh Bhushan, Secretary, Health Ministry on if govt is planning to tie-up with Russia to bring vaccine to India. #COVID19 https://t.co/S5AOKYq1Zu — ANI (@ANI) August 11, 2020

वहीं, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर रूस की वैक्सीन सफल है, तो हमें गुण-दोष की दृष्टि से देखना होगा कि क्या यह सुरक्षित और असरदार है। भारत के पास वैक्सीन के व्यापक उत्पादन की क्षमता है।

इससे पहले भूषण ने बताया कि देश में फिलहाल कोरोना वायरस का रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) आज 70 फीसदी हो गया है। देश में कोरोना वायरस ( covid-19 updates ) के कुल 15 लाख 83 हजार 489 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 47,746 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) की संख्या 6 लाख 39 हजार 929 हैै। यह देश में कुल कोरोना वायरस केस की संख्या का 28.21 फीसदी है।

PM Modi ने की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक, बताया- कैसे देश जीतेगा Coronavirus से जंग

भूषण ने आगे बताया कि कोरोना के लगातार रिकवर होते मरीजों और इनकी बढ़ती संख्या के चलते इनमें और एक्टिव केस में तकरीबन 9.50 लाख का अंतर आ गया है। केस फैटेलिटी रेट यानी मरीजों की मृत्यु दर देश में वैश्विक औसत की तुलना में कम रही है। फिलहाल यह दर 2 फीसदी से घटकर 1.99 फीसदी पर आ गई है।

#WATCH: If Russia's vaccine is successful, then we will have to see critically whether it is safe and effective... India has the capacity for mass production of vaccine: AIIMS Director Randeep Guleria on Russia claiming to have developed vaccine for #COVID19 pic.twitter.com/4LDkXPyLGx — ANI (@ANI) August 11, 2020

मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 22 लाख 68 हजार 675 पहुंच चुकी है। इनमें

अब तक 45,257 लोगों की इस महामारी से मौत ( Coronavirus Deaths ) हो गई है। बीते 24 घंटों के भीतर 871 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ दिया है।

कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? आज हुई संसदीय समिति की बैठक के बाद मिला जवाब

बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए पहली वैक्सीन विकसित कर ली है। यह वैक्सीन कोरोना वायरस महामारी से निपटने में बेहद प्रभावी ढंग से काम करती है। इसके साथ ही यह वैक्सीन मरीज में स्थायी इम्यूनिटी का भी निर्माण करती है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को यह वैक्सीन पहले ही दी जा चुकी है और यह दुनिया के लिए एक बड़ा कदम है।