PM Modi ने की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक, बताया- कैसे देश जीतेगा Coronavirus से जंग

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा ( pm modi Meeting With CMs ) की। इस दौरान पीएम मोदी ( pm modi ) ने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है और टेस्टिंग रेट कम, वहां पर इसकी जांच बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने यह भी कहा कि देश के 10 राज्यों में से अगर हमने कोरोना वायरस को हरा दिया, तो इसे देश से भी हरा सकेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि विशेषरूप से बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि इन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और पॉजिटिविटी रेट ज्यादा। आज 80 फीसदी एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) इन 10 राज्यों में हैं। इसलिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इन राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक्टिव केस की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से अधिकांश मामले इन 10 राज्यों से हैं।

पीएम ने आगे कहा कि इसलिए यह महसूस किया गया इन राज्यों के साथ बैठा जाए, समीक्षा की जाए और मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस चर्चा से हमें एक-दूसरे के अनुभव से सीखने को काफी कुछ मिलेगा। अगर हमनें इन 10 राज्यों से कोरोना को हरा दिया, तो देश भी जीत जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि अब देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग 7 लाख प्रति दिन पहुंच गया है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और कोशिश करेंगे तो केस फैटेलिटी रेट यानी कोरोना मरीजों की मृत्यु ( Coronavirus Deaths ) दर को 1 फीसदी से नीचे ला सकते हैं।

पीएम ने कहा कि देश में औसत मृत्यु दर बाकी दुनिया की तुलना में बहुत कम है। यह एक संतोष की बात है। यह लगातार कम हो रहा है। एक्टिव केस का प्रतिशत कम हुआ है और रिकवरी रेट की दर बढ़ी है। इसलिए, इसका मतलब है कि हमारे प्रयास प्रभावी साबित हो रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे लोगों के बीच भरोसा भी बढ़ा है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और संक्रमण का डर कम हुआ है। एक ऐसा वक्त भी था जब उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कुछ जिलों में कोरोना वायरस एक बड़ी समस्या बन गई थी।

Experts believe that if we identify cases in the first 72 hours, the contamination slows down considerably.



We must work on 100% contact tracing, testing and isolation within 72 hours of every positive case while also taking all precautions. pic.twitter.com/Ouc3xZqSGA