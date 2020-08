Coronavirus cases in India में तेजी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी शानदार खबर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से जूझते देश में रोजाना नए केस आने के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि इस बीमारी से डरना बेकार है, बल्कि डटकर लड़ना बेहतर। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को अपनी डेली ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कोरोना वायरस ( covid-19 updates ) से भारत में मरने वालों का आंकड़ा ( Coronavirus Deaths ) घटकर 2 फीसदी से भी कम हो गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर प्रभावी नियंत्रण नीति, आक्रामक और व्यापक टेस्टिंग के साथ देखभाल के चलते रिकवरी रेट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) आज 70 फीसदी हो गई है।

उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस के कुल 15 लाख 83 हजार 489 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 47,746 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) की संख्या 6 लाख 39 हजार 929 हैै। यह देश में कुल कोरोना वायरस केस की संख्या का 28.21 फीसदी है। इन मरीजों को उचित चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है।

भूषण ने आगे बताया कि कोरोना के लगातार रिकवर होते मरीजों और इनकी बढ़ती संख्या के चलते इनमें और एक्टिव केस में तकरीबन 9.50 लाख का अंतर आ गया है। वहीं, अस्पतालों में बेहतर और प्रभावी क्लीनिकल ट्रीटमेंट पर ध्यान दिए जाने के साथ ही जल्दी और उचित वक्त पर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेस की नॉन-इनवेसिव सेवाओं से बेहतर इलाज देना संभव हो सका है। इसके चलते केस फैटेलिटी रेट यानी मरीजों की मृत्यु दर देश में वैश्विक औसत की तुलना में कम रही है। फिलहाल यह दर 2 फीसदी से घटकर 1.99 फीसदी पर आ गई है।

