Indian Railways: इन ट्रेनों का बदल गया रूट, यात्रा से पहले हो जाएं अपडेट

नई दिल्ली। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ( Gurjar agitation in Rajasthan ) मद्देनजर रेलवे ने तीन ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 29 ट्रेनों का रूट डायवर्ट ( Route divert of trains ) कर दिया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, देहरादून-कोटा, कोटा-हजरत निजामुद्दीन और हजरत निजामुद्दीन-कोटा ट्रेनें को रद्द की गई हैं। गुर्जर समुदाय (Gurjar Community ) के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में रेलवे पटरियों ( Railway tracks ) को अवरुद्ध कर दिया है। वहीं इस विरोध के चलते दिल्ली-मुंबई रूट पर ट्रेनों को रोक दिया गया है।

वहीं, सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पॉजिटिव वार्ता न होने की वजह से गुर्जरों ने सोमवार को भी अपना आंदोलन जारी रखा। आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोग पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। यही नहीं नाराज आंदोलनकारियों को कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गूर्जर आंदोलन की वजह से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में हिंडौन सिटी-बयाना रेलखंड ट्रेन सर्विस को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया। जिसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए। रेल प्रशासन ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लया गया है।

Passengers to please note.



Due to Gurjar Agitation in Kota Division, some WR trains will be run on diverted routes.



Train movement has been affected between Hindaun City - Bayana section in Rajasthan. #WRUpdates. pic.twitter.com/BsyeSFQWqA