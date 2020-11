बल्लभगढ़ घटना पर बोले Minister Anil Vij - 'लव-जिहाद' के एंगल पर भी होगी जांच

नई दिल्ली। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बल्लभगढ़ की घटना में, लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी 'लव-जिहाद' की घटना में भाग गई थी। इस तरह के अन्य मामले भी रुक-रुक कर सामने आए हैं। मैंने एसआईटी को 'लव-जिहाद' के एक कोण पर गौर करने का भी निर्देश दिया है।

In the Ballabhgarh incident, the girl's parents have alleged that their daughter ran into an instance of 'Love-Jihad'. Other cases like this have intermittently surfaced too. I have also instructed the SIT to look into an angle of 'Love-Jihad': Anil Vij, Home Minister, Haryana pic.twitter.com/oFjJnqfXFs