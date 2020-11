महिला क्रिकेट के समर्थन में उतरीं नीता अंबानी, जियो बना Women's T20 Challenge का टाइटल स्पॉन्सर

नई दिल्ली। Reliance Foundation की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी ( Nita Ambani ) ने भारत में महिला क्रिकेट ( Women's cricket ) को अपने समर्थन की रविवार को घोषणा की। इस दिशा में जियो और रिलायंस फाउंडेशन एजूकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल ( Reliance Foundation Education and Sports for All ) आगामी महिला टी-20 चैलेंज की प्रायोजक बनी हैं। इस करार के बाद Nita Ambani ने नवी मुंबई के जियो क्रिकेट स्टेडियम ( Jio Cricket Stadium ) में मिलने वाली क्रिकेट सुविधाओं को राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम ( National women's cricket team ) को सौंपने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार महिला क्रिकेट टीम इस स्टेडियम में फ्री में ट्रायल्स कर सकती हैं और प्रतिस्पर्धात्मक मैच भी खेल सकती है।

खिलाड़ियों और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा

इसके अलावा, महिला क्रिकेटर्स अब मुंबई के प्रतिष्ठित सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ( HN Reliance Foundation Hospital & Research Center ) में उपलब्ध रिहेबिलिटेशन और खेल विज्ञान की सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। नीता ने कहा कि महिला टी 20 चैलेंज के आयोजन के लिए मैं BCCI को हार्दिक बधाई देती हूं। भारत में महिला क्रिकेट ( Women's cricket in India ) के विकास की दिशा में यह एक प्रगतिशील कदम है। मैं इस अद्भुत पहल के लिए अपना पूरा समर्थन देने से खुश हूं। मुझे अपने खिलाड़ियों और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है"

अपनी लड़कियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करें

उन्होंने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेटरों ( Indian women cricketers ) ने पिछले कुछ वर्षो में ICC प्रतियोगिताओं में अपनी शानदार उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी लड़कियों को बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षण और पुनर्वसन की सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करें। अंजुम, मिताली, स्मृति, हरमनप्रीत और पूनम जैसे खिलाड़ी बेहतरीन रोल मॉडल हैं। मैं उन्हें और भारतीय महिला टीम ( Indian women's team ) के प्रत्येक सदस्य के लिए भविष्य की कामना करती हूं।"

महिला टी-20 चैलेंज संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) में चार से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा। इसमें तीन महिला टीमें-सुपरनोवाज, ट्रेलब्लेजर्स और वेलोसिटी भाग लेंगी।