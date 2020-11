DC Vs RCB: आज विराट कोहली को देना होगा सर्वश्रेष्ठ, हारे तो IPL से बाहर हो सकती है टीम

अबूधाबी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए आज करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें दिल्ली कैपिटल (Delhi Capitals) के खिलाफ मैच जीतना होगा। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उनकी टीम को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। वहीं दिल्ली कैपिटल की टीम को इस मैच में जीत करना जरूरी है। ऐस में आज ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।

Shreyas Iyer's #DelhiCapitals to face Virat Kohli-led #RoyalChallengersBangalore in the 55th #IPL2020 match at Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi tonight at 7.30 pm (IST)



RCB currently placed at no.2 in the points table with 7 wins while DC placed at no.3 with 7 wins pic.twitter.com/IzAqrbLvnn