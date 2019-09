कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी का नहीं थम रहा विरोध, कर्नाटक में मशाल जलाकर प्रदर्शन

बेंगलूरु। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बृहस्पतिवार रात को यहां पर कांग्रेस नेता के समर्थकों ने सड़क पर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया।

जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के कनकपुरा में बृहस्पतिवार रात को कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के समर्थकों ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रदर्शनकारियों ने कनकपुरा के चन्नाबसप्पा सर्किल में हाथों में मशाल लेकर विरोध जताया। कांग्रेस और जेडीएस के समर्थकों ने भारी संख्या में हाथों में मशाल लेकर सर्किल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तमाम पोस्टरों में भी आग लगाकर अपना विरोध जताया और डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में काफी नारेबाजी की।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार कर लिया था। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता डीके शिवकुमार को ईडी ने चार दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में ईडी शिवकुमार से पूछताछ कर रही थी।

गिरफ्तार डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर अपने भाजपा मित्रों को दी बधाई, समर्थकों का हंगामा

दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप था। इसके बाद ईडी ने जांच की और फिर पूछताछ शुरू कर दी। कई बार ईडी ने शिवकुमार तो पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था। सोमवार को भी डीके शिवकुमार से ईडी ने दफ्तर में पूछताछ की थी।

हालांकि शिवकुमार ने हर बार कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। शिवकुमार ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसलिए वह निश्चिंत हैं।

Delhi: Supporters of Congress leader DK Shivakumar gather outside the Enforcement Directorate (ED) office. He has been arrested by the agency, under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/78k8ZyhrqH

वहीं, डीके शिवकुमार कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने को लेकर पहले से ही लगे हुए थे। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

कांग्रेस ने की डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी की निंदा, सुरजेवाला ने बताया बदले की कार्रवाई

गौरतलब है अगस्त 2017 में आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली स्थित डीके शिवकुमार के फ्लैट पर छापा मारा था। इस दौरान फ्लैट से 8.59 करोड़ की बेनामी राशि जब्त की गई थी।

इसके बाद डीके शिवकुमार समेत चार सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

Congress leader DK Shivakumar tweets 'I congratulate my BJP friends for finally being successful in their mission of arresting me. The IT & ED cases against me are politically motivated&I'm a victim of BJP's politics of vengeance & vendetta.' He has been arrested by ED under PMLA pic.twitter.com/FFBl4XxeJc