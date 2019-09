कांग्रेस ने की डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी की निंदा, सुरजेवाला ने बताया बदले की कार्रवाई

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस नेेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने हमलावर तेवर अपना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने शिवकुमार की गिरफ्तारी की निंदा की। तो पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे भाजपा की बदले की कार्रवाई करार दिया। दूसरी तरफ, शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कर्नाटक कांग्रेस ने बुधवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन बुलाया है। कर्नाटक कांग्रेस के मुताबिक डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी गलत है। इसके विरोध में कल पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

कांग्रेस ने डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी पर निंदा जाहिर करते हुए इसे भाजपा की प्रतिशोध से प्रेरित राजनीति बताया।

डीके शिवकुमार को ईडी ने किया गिरफ्तार

कांग्रेस ने कहा, "कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही प्रतिशोध की राजनीति और उच्च-स्तरीय रणनीति की हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी उनकी (भाजपा) असफल राजनीति और अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति से लोगों का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है।"

We strongly condemn the high-handed tactics & vendetta politics being deployed against Congress leaders. The arrest of Shri @DKShivakumar is yet another attempt by the govt to distract the public from their failed policies & the sorry state of the economy.#BJPVendettaPolitics — Congress (@INCIndia) September 3, 2019

वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज कराया।

उन्होंने कहा, "उर्वरक, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल व रिफाइनरी सभी बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं। इन सबसे देश का ध्यान भटकाने के लिए आए दिन कांग्रेस के नेताओ पर झूठे व बदले की भावना से प्रेरित मुकदमे बनाए जा रहे हैं। डी.के शिवकुमार जी की गिरफ्तारी भी बदले की आग से धधकती हुई BJP की ऐसी ही कार्यवाही है!"

An economic emergency is prevailing in the country.



In an attempt to draw away attention from their own misdeeds, the BJP Govt is taking false actions against @INCIndia leaders.



Illegal arrest of Shri D.K. Shivakumar is one more such instance.#BJPVendettaPolitics pic.twitter.com/DYOrESOTub — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 3, 2019

गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में शिवकुमार के समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा काटा।