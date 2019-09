गिरफ्तार डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर अपने भाजपा मित्रों को दी बधाई, समर्थकों का हंगामा

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने अपने खुद को गिरफ्तार कराए जाने का मिशन सफल होने पर भाजपा मित्रों को बधाई दी है। वहीं, डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया।

दरअसल, मंगलवार शाम को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद डीके शिवकुमार ने एक ट्वीट कर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा।

पढ़ें पूरी खबरः डीके शिवकुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार

Congress leader DK Shivakumar tweets 'I congratulate my BJP friends for finally being successful in their mission of arresting me. The IT & ED cases against me are politically motivated&I'm a victim of BJP's politics of vengeance & vendetta.' He has been arrested by ED under PMLA pic.twitter.com/FFBl4XxeJc — ANI (@ANI) September 3, 2019

डीके शिवकुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, "मुझे गिरफ्तार कराने के अपने लक्ष्य में आखिरकार सफल होने पर मैं अपने भाजपा के मित्रों को मुबारकबाद देता हूं। मेरे खिलाफ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (आईटी एंड ईडी) के मामले राजनीति से प्रेरित हैं और मैं भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति का शिकार हूं।"

वहीं, दूसरी तरफ डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उनके कई समर्थक राजधानी दिल्ली में जुट गए। इन समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाद जमकर हंगामा किया। दफ्तर के बाहर उनके समर्थक भारी तादाद में मौजूद हैं।

Delhi: Supporters of Congress leader DK Shivakumar gather outside the Enforcement Directorate (ED) office. He has been arrested by the agency, under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/78k8ZyhrqH — ANI (@ANI) September 3, 2019

वहीं, शिवकुमार के एक समर्थक ने जमकर हंगामा काटा और उनकी गिरफ्तारी को लेकर रोने-पीटने लगा। जब गिरफ्तार किए जाने के बाद शिवकुमार को मेडिकल जांच के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, तो वहां एक समर्थक ने फैलना शुरू कर दिया। उसने रोना-धोना-चिल्लाना चालू किया और फिर जमीन पर बैठकर अपने कपड़े फाड़ दिए।

दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप था। इसके बाद ईडी ने जांच की और फिर पूछताछ शुरू कर दी। कई बार ईडी ने शिवकुमार तो पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था। सोमवार को भी डीके शिवकुमार से ईडी ने दफ्तर में पूछताछ की थी।

#WATCH Delhi: A supporter of Congress leader DK Shivakumar cries and tears off his clothes outside RML Hospital where the leader has been taken for medical tests. DK Shivakumar has been arrested by Enforcement Directorate under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/BHvgr8hNSF — ANI (@ANI) September 3, 2019

हालांकि शिवकुमार ने हर बार कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। शिवकुमार ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसलिए वह निश्चिंत हैं।

वहीं, डीके शिवकुमार कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने को लेकर पहले से ही लगे हुए थे। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।