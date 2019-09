Breaking: कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को ईडी ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता डीके शिवकुमार को ईडी ने चार दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में ईडी शिवकुमार से पूछताछ कर रही थी।

दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप था। इसके बाद ईडी ने जांच की और फिर पूछताछ शुरू कर दी। कई बार ईडी ने शिवकुमार तो पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था। सोमवार को भी डीके शिवकुमार से ईडी ने दफ्तर में पूछताछ की थी।

Congress leader DK Shivakumar arrested by Enforcement Directorate (ED) under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/aYzYAmhGcQ