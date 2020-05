कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र-केरल और गुजरात-तमिलनाडु के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी

बेंगलूरु। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को 31 मई तक राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर चर्चा करने के लिए राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा, "हमने फैसला किया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को 31 मई तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।"

उन्होंने कहा, "लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें और निजी बसें चलेंगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा जबकि अन्य इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होगी। रविवार को राज्य भर में टोटल लॉकडाउन होगा। होम क्वारंटाइन को और मजबूत किया जाएगा।"

All shops will be allowed to open, all trains running within the state will be allowed: Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa https://t.co/ixXtHN7wiS