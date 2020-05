आज लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन: रेल, मेट्रो, हवाई यात्रा समेत इन कामों पर सख्ती रहेगी बरकरार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए देश भर में आज यानी सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है। आगामी 31 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन का सोमवार को पहला दिन है। गृह मंत्रालय ने रविवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि लॉकडाउन के दौरान देश में सामान्य गतिविधियों पर पाबंदी लगी रहेगी।

कोरोना वायरस हो गया है और भी ज्यादा खतरनाक, बदल दी है अपनी पहचान और अब ये लक्षण भी शामिल

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में भी तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, जिनकी इजाजत नहीं दी गई है। इस दौरान ट्रेन, मेट्रो और हवाई यात्रा पर पाबंदी लगी रहेगी जबकि सरकार द्वारा मंजूर की गई सेवाएं चालू रहेंगी। सभी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और उनकी बजाय ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प मौजूद रहेगा। रेस्‍तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी।

#LockdownExtention upto 31 May, 2020.🎯 Check out, those limited number of activities that will continue to remain prohibited throughout the country.🔽 #lockdown4guidelines #IndiaFightsCOVID19 #TogetherWeCan pic.twitter.com/zjI1vfzu0q

देश भर में इन गतिविधियों पर है पाबंदी

दुकानों और बाजारों के लिए नियम

स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें, जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। सभी दुकानों को भी ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों पर रोक लगानी होगी।

रात में कर्फ्यू लागू

गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जबकि अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग, सह-बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को घरों के भीतर ही रहना होगा।

किन पर मिली है छूट

सीमित संख्या में निषिद्ध या प्रतिबंधित चीजों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी।

अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी सिवाए इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रतिबंधित चीजों के अलावा। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

Union Home Secretary Ajay Bhalla has written to Chief Secretaries of all states and UTs asking them to ensure compliance of new guidelines issued for the extended lockdown till 31st May and also reiterates not to dilute the guidelines. pic.twitter.com/YXDcI1IKYh