देश में कोरोना वायरस के अब तक 32 मामले, दिल्ली सरकार ने किया यह इंतजाम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर किसी अनहोनी से बचने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में 230 स्पेशल बेड ( Special bed ) तैयार कर लिए गए हैं। जिन अस्पतालों में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के लिए ये स्पेशल वार्ड और बेड तैयार किए गए हैं, उनमें 6 प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। भारत में अभी तक कुल 31 लोग कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) से ग्रस्त पाए गए हैं। इन 31 में से 16 व्यक्ति इटली से भारत घूमने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) भी कोरोना वायरस ( Coronavirus Treatment ) को रोकने और इसके उपचार की तैयारियों में जुटा है। लेकिन कोरोना वायरस के रोगियों के लिए ये 230 स्पेशल बेड और वार्ड दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) की ओर से तैयार किए गए हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोनावायरस से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड और विशेष बेड 19 सरकारी और छह प्राइवेट अस्पतालों में बनाए गए हैं। कोरोनावायरस से निपटने के लिए सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल को नोडल अस्पताल के रूप में स्थापित किया गया है। कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को कुछ दिन भीड़ को नजरअंदाज करने की सलाह दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, "सतर्कता बरतने से कोरोनावायरस का खतरा सौ फीसदी टाला जा सकता है।

जैन ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आम लोगों के लिए गैरजरूरी बताया है। उन्होंने कहा, "मास्क केवल चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ के लिए आवश्यक है। चिकित्सकों के अलावा जो व्यक्ति सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार जैसी तकलीफों से जूझ रहे हैं वे भी मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि मास्क से कोरोनावायरस का कोई उपचार नहीं होता है। इसी तरह हैंड सैनिटाइजर को लेकर भी जैन ने अपनी राय दी है।

उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले हर बार साबुन से हाथ धोए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोरोनावायरस से 100 फीसदी आपका बचाव संभव है। जैन ने हैंड सैनिटाइजर को भी डॉक्टर और चिकित्सा में शामिल स्टाफ के लिए आवश्यक बताया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, हर रोगी की जांच के उपरांत डॉक्टर बार-बार साबुन से हाथ धोने नहीं जा सकते, इसीलिए वे हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिस प्रकार का बचाव हैंड सैनिटाइजर से होता है, वैसी ही सुरक्षा हाथ धोने पर भी हासिल की जा सकती है। कोरोनावायरस के संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालयों को भी 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है।