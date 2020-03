Coronavirus: केंद्र सरकार की एडवाइजरी, मंत्रालयों और विभागों में बंद हो बायोमेट्रिक अटेंडेंस

नई दिल्ली। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप का माहौल है। भारत में कोरोना संक्रमण के अब तक 31 मामले सामने आए हैं, जबकि कई लोगों को निगरानी में रखा गया है।

सरकार कोरोना वायरस से निपटने के इंतजामों में जुटी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चौंकसी बरतने के निर्देश दिए हैं।

यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना वायरस के मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

कोरोना से लड़ने के इन्हीं प्रयासों के चलते केंद्र सरकार ने भी अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को एडवाइजरी जारी की है।

Government of India: In view of #Coronavirus, all Ministries/Departments are requested to exempt their employees to mark biometric attendance in Aadhaar-based Biometric Attendance System till 31 March,2020. However, all employees are required to mark their attendance in register.