Kozhikode Plane Crash: PM Narendra Modi ने Kerala CM Pinarayi से फोन पर बात की

नई दिल्ली। केरल के कोझीकोड में विमान के रनवे से फिसलने का मामला सामने आया है। कोझीकोड ( Kozhikode International Airport ) के करिपुर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान उतरते समय रनवे से फिसल गया। हादसे के वक्त विमान में 174 यात्री, 10 बच्चे, दो पायलट और कैबिन क्रू के पांच सदस्य सवार थे। यह विमान दुबई से यात्रियों को लेकर आ रहा था। विमान में कुल 191 लोग सवार थे। फिलहाल विमान के फिसलने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

Kozhikode Airport पर फिसलकर दो हिस्सो में टूटा Air India का विमान, पॉयलट की मौत

Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected: PM Narendra Modi (File pic) pic.twitter.com/h18CVPEjGH