मुंबई में भारी बारिश के चलते चार मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। मुंबई ( Mumbai ) में मानसून ( Monsoon ) की दस्‍तक के साथ ही बड़ा हादसा हुआ है। बारिश ( Rain ) के कारण करीब मलाड वेस्‍ट इलाके में स्थित एक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर ( Building Collapsed ) गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक इमारत का मलबा आस-पास अन्य दो इमारतों पर गिरा है।बचावकर्मियों की ओर से मलबे से 18 लोगों को बचाया गया है। इनमें बच्‍चे और महिलाएं भी शामिल हैं।

It's an unfortunate incident. It was a G+2 building that fell on another building. 18 people have been rescued, of whom 11 died. Police will carry out a proper investigation and take further action: Dilip Sawant, Additional CP, on building collapse incident in Malad West, Mumbai pic.twitter.com/zjnm5YuKvK