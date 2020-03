Holika Dahan: देश के अलग अलग इलाकों में हुआ होलिका दहन, देखें तस्वीरें

नई दिल्ली। देश में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अलग—अलग राज्यों में होलिका दहन किया जा रहा है।

ज्योतिषों की मानें तो इस बार होलिका दहन में भद्रा नहीं है, इसलिए इस साल यह बहुत ही शुभ महुर्त में पड़ रही है।

महाराष्ट्र: मानसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया कैबिनेट का गठन, बेटे को दिया यह मंत्रालय

Delhi: People perform Holika Dahan in Gol market area. #Holi pic.twitter.com/BGktQr5OS3 — ANI (@ANI) March 9, 2020

पंडित डॉ. कान्हा कृष्ण शुक्ल के अनुसार भद्रा में होलिका दहन हानि और अशुभ फल लाता है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन के दिन सुबह 6:08 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक भद्रा पड़ रहा है।

कोरोना से निपटने को दिल्ली सरकार सजग, मेट्रो और DTC बसों किया जा रहा संक्रमण मुक्त

Punjab: 'Holika Dahan' in Amritsar, a ritual that takes place a day before the #Holi festival pic.twitter.com/XBim51vviC — ANI (@ANI) March 9, 2020

इसलिए शाम छह बजे का बात का मुहूर्त शुभ माना गया है। शाम 6:22 से रात 8:49 बजे तक होली दहन कार्यक्रम किया जा सकेगा।

भारत में पैर पसार रहा कोरोना वायरस का दानव, संक्रमित लोगों की संख्या 44 हुई

वहीं, होलिका दहन से पूर्व गांवों की चौपालों में होरियारों की जमात लगा करती थी और 'फगुनइया तोरी अजब बहार, सड़क मा नीबू लगा दे बालमा' जैसे बुंदेली फगुआ (होली गीत) गाए जाते थे।

दिल्ली: होली नहीं मनाएंगे भाजपा सांसद गौतम गंभीर! बोले— यह जश्न का नहीं, पीड़ितों की मदद का समय

लेकिन इस साल कोरोनावायरस का डर शहर के अलावा देहातों में भी इस कदर छाया हुआ है कि न चौपालें सज रही हैं और न ही फगुआ ढोलक की थाप ही सुनाई दे रही है।

दिल्ली हिंसा: पुलिस की गिरफ्त में आया ताहिर हुसैन का भाई, चांदबाग में हिंसा भड़काने का आरोप