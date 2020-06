Coronavirus को लेकर PM Modi की CMs के साथ बैठक आज, कई राज्य करेंगे Lockdown में ढील की मांग

नई दिल्ली। देश मे कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( video conferencing ) के माध्यम से दोपहर 3 बजे 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) की मौजूदा स्थिति और उसकी रोकथाम के इंतजामों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 17 जून यानी बुधवार को PM मोदी कोविड-19 ( Covid-19 ) से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों का भी हाल जानेंगे। आपको बता दें कि Unlock1.0 के बाद प्रधानमंत्री पहले बार मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रही हैं। हालांकि इससे पहले कोरोना वायरस ( Coronavirus ) और लॉकडाउन ( lOCKDOWN ) को लेकर वह पांच बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं।

PM @narendramodi will interact with state Chief Ministers on the 16th and 17th. pic.twitter.com/RWGeanxgHd