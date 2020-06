Pakistan में गिरफ्तार किए गए Indian High Commission के दोनों अधिकारियों को छोड़ा गया

नई दिल्ली। Pakistan के Islamabad में स्थित भारतीय उच्चायोग ( Indian High Commission ) के लापता हुए दोनों अधिकारियो को छोड़ दिया है। ये दोनों अधिकारी सोमवार सुबह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। जिसके बाद उनके कथित तौर पर गिरफ्तार किए जाने की भी खबर सामने थे। इससे पहले भारत ( India ) ने दोनों अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष उठाया था।

The two officials of the Indian High Commission to Pakistan who went missing and were reportedly arrested earlier today, have been released and are back at the Indian mission: Sources pic.twitter.com/n9bFapLoV0