India-Nepal Tension: पर बोले Rajnath Singh- हमारा 'रोटी-बेटी' का रिश्ता, कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती

नई दिल्ली। भारत और नेपाल ( India-Nepal Tension) के बीच लिपूलेख और विवादित नक्शे को लेकर उभरे मतभेद को भारत कूटनीतिक ढंग से हल करना चाहता है। यही वजह है कि सरकार ( Modi Government ) इस मामले कोई जल्दबाजी दिखाने के पक्ष में नहीं है। इस क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defense Minister Rajnath Singh ) का ताजा बयान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने India-Nepal के बीच रोटी-बेटी के रिश्ते को अटूट बताया। Rajnath Singh ने भारत और नेपाल के संबंधों को 'रोटी-बेटी' का रिश्ता बताते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीयों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी भी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है।

If any misconception has risen among people of Nepal due to construction of road from Lipulekh to Dharchula then we'll find a solution by sitting together & having a dialogue. But I can confidently say that there can never be bitterness among Indians towards Nepal: Defence Min pic.twitter.com/h3dPCoLRoD