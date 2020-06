Coronavirus Update: Delhi फिर टूटा Corona का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 2224 मिले पॉजिटिव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( National Capital Delhi ) में कोरोना विस्फोट ( Corona explosion ) जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। यही कारण है कि पिछले 24 घंटे के भीतर दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus in Delhi ) के 2224 नए केस सामने आए हैं। जबकि इसी अवधि में 57 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को 5776 लोगों की कोरोना जांच ( Corona Test )

के बाद मरीजों की यह संख्या निकल कर आई।

Delhi: This is the highest single-day spike in the number of #COVID19 cases (2224) in the national capital. https://t.co/FHKm6XCuR1