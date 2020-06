राजधानी में Coronavirus से निपटने में जुटा केंद्र, Amit Shah ने चार IAS Officers को बुलाया दिल्ली

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ( Central Government )ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने चार आईएएस अफसरों ( 4 IAS officers ) को ट्रांसफर कर तुरंत दिल्ली ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) के अनुसार इन अधिकारियों में मोनिका प्रियदर्शिनी और अवनीश कुमार को अंडमान एवं निकोबार से और विक्रम सिंह मलिक तथा गौरव सिंह राजावत को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही केंद्र में तैनात दो सीनियर आईएएस को दिल्ली सरकार से जोड़ा गया है। ये अधिकरी दिल्ली में कोरेाना वायरस ( Coronavirus ) की स्थिति से निपटने में मदद करेंगे।

Home Minister Amit Shah directed immediate transfer of 4 IAS officers - Awanish Kumar & Monica Priyadarshini from Andaman & Nicobar, and Gaurav Singh Rajawat & Vikram Singh Mallik from Arunachal Pradesh to New Delhi to assist in the management of #COVID19: MHA pic.twitter.com/7pkj9rsC0x