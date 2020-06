COVID-19: Amit Shah ने सोमवार को बुलाई All Party Meeting , Corona पर चर्चा संभव

नई दिल्‍ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) से मच रही तबाही का दौर अभी जारी है। कोरोना मामलों की संख्या में भारत ( Corona Case in India ) तीन लाख के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें एक लाख से ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र (Maharashtra ) में हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से कोहराम मचा है। दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus in Delhi ) से मरने वाले लोगों की तदाद इतनी है कि श्मशानों तक की क्षमता कम पड़ गई है।

खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) भी कह चुके हैं कि जुलाई अंत तक प्रदेश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus Patients ) की संख्या बढ़कर साढ़े पांच लाख तक पहुंच जाएगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) और गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) समेत मोदी कैबिनेट के कई बड़े मंत्री कोविड की रोकथाम के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है।

दिल्‍ली कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संदेश मिला है। संदेश में कल यानी सोमवार को होने वाली बैठक की बात कही गई है। कांग्रेस नेता ने बताया कि यह बैठक दिल्‍ली में कोरोना वायरस के ताजा हालातों केंद्रित रहेगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। जिसके चलते अमित शाह रविवार को दो बार उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 5776 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 2134 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी एक दिन दिन में किए गए कुल कोरोना टेस्ट में 35 प्रतिशत से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से 57 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। शनिवार शाम जारी कोरोना बुलिटिन में दिल्ली सरकार ने कहा कि 24 घंटे के दौरान 2134 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं।