Mann Ki Baat के लिए PM Modi ने मांगे सुझाव, Message Record करने के लिए जारी किया नंबर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के बहुचर्चित कार्यक्रम मन की बात ( Mann Ki Baat ) का प्रसारण इस माह 28 जून को होगा।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi ) एक बार फिर रेडिया ( radio ) के मध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस बार Mann Ki Baat से पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव और विचार मांगे हैं।

उन्होंने रविवार को एक ट्वीट ( PM Modi Tweet ) कर लोगों से कहा कि इस कार्यक्रम के लिए आप सब भी अपने विचार एवं सुझाव शेयर कर सकते हैं।

इनमें से चुनिंदा विचारों को पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

Your ideas have always been the strength of #MannKiBaat, making it a vibrant platform that showcases the strengths of 130 crore Indians!



Record your message:



Dial 1800-11-7800



Write on:



NaMo App.



MyGov Open Forum. https://t.co/UDEIWKoTpX