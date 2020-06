Corona Crisis: PM Modi ने लिया हालातों जायजा, Health Ministry को दिया Emergency Plan बनाने का निर्देश

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के अब तक तीन लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों का सबसे बुरा हाल है। कोरोना ( Coronavirus Outbreak ) इन लाख केसों में अकेले महाराष्ट्र ( Maharashtra ) से ही एक लाख मामले हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना ( COVID-19 ) के ताजा हालातों और इंतजामों की समीक्षा की है।

PM took cognizance of the recommendations of the Empowered Group on city and district wise requirements of hospital beds/isolation beds which will be required & instructed Health Ministry officials to undertake emergency planning in consultation with the States/UTs: PM's Office https://t.co/Z0IQgVOQKm

प्रधानमंत्री ने भविष्य में कोरोना की तैयारियों का भी जानकारी ली। इस बीच पीएम मोदी का फोकस उन राज्यों पर अधिक रहा, जहां कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे अधिक इजाफा देखने को मिला है।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अगले स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों को निर्देश दिया कि वो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सलाह पर इमरजेंसी प्लान तैयार करें। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को देश में मानसून की स्थिति को लेकर भी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा।

Reviewed the COVID-19 situation across the nation during a high level meeting. We also reviewed the roadmap ahead, and steps to contain the pandemic in the parts where most cases are coming from. https://t.co/xqW6RszF21