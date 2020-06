Actor Sushant Singh Rajput के​ निधन पर दुखी PM Narendra Modi, कांग्रेस ने भी जताया शोक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Actor Sushant Singh Rajput ) के निधन पर शोक व्यक्त किया है। Sushant Singh Rajput ने कथिततौर पर रविवार को अपने मुंबई अपार्टमेंट ( Mumbai Apartment ) में आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi )ने ट्वीट कर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput commits suicide ) ... एक उज्ज्वल युवा अभिनेता बहुत जल्द चला गया। उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम किया। मनोरंजन की दुनिया में उनके उदय ने कई लोगों को प्रेरित किया और कई फिल्मों में उन्होंने यादगार प्रदर्शन किया। उनके निधन से स्तब्ध। मेरे विचार उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV & in films. His rise in the world of entertainment inspired many & he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family & fans. Om Shanti: PM Modi https://t.co/x9yMb5qwuC pic.twitter.com/tIf1LvG9bB — ANI (@ANI) June 14, 2020

केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी अभिनेता के निधन पर दुख प्रकट किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि युवा और बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दुखद और असामयिक निधन के बारे में जानकर गहरा आघात लगा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।

Anguished to learn about the sad and untimely demise of the young and very talented actor Sushant Singh Rajput. He will always be remembered for his contribution to Indian cinema. My deepest condolences to his family, friends and followers. — Amit Shah (@AmitShah) June 14, 2020

कांग्रेस ने भी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर दुख जताया है। कांग्रेस पार्टी के अधिकारिक ट्वीट में कहा गया कि युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता, सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन के बारे में सुनकर हम गहरे स्तब्ध और दुखी हैं। दुःख के इस समय में हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं।

We are deeply shocked & saddened to hear about the untimely demise of the young & talented actor, Sushant Singh Rajput. Our thoughts and prayers are with his family & friends in this time of grief. — Congress (@INCIndia) June 14, 2020

वहीं, गोवा के नेता प्रतिपक्ष दिगंबर कामत ने अपने शोक संदेश में कहा कि युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबर से मैं स्तब्ध हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। अभिनेता को रविवार बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत पाया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। राजपूत को नीरज पांडे की 2016 में रिलीज हुई 'एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी' में अपनी मुख्य भूमिका के लिए विशेष रूप जाना जाता है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है। कामत ने यह भी कहा कि राजपूत का निधन भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।

