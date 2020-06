Delhi: Labour Ministry के 24 कर्मचारी निकले Corona positive, दो दिन के लिए बिल्डिंग सील

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ( Ministry of Labor and Employment ) के 24 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) होने की खबर सामने आई है। जिसके बाद मंत्रालय की बिल्डिंग को दो दिन के लिए 13 और 14 जून सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ( Labor Ministry ) के सभी कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं, मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों से घर से काम (Work from Home ) करने की सलाह दी है।

डिप्टी सेक्रेटरी एसके कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना केस मिलने के बाद मंत्रालय के स्टाफ के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। मंत्रालय में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही उनके संपर्क में आने वाले को शनिवार यानी आज से एक सप्ताह के लिए होम क्वारंटाइन होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिन स्टाफ में कोरोना संबंधी किसी भी तरह के लक्षण नहीं है, उन्हे घर से काम करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय 13 और 14 जून को बंद रहेगा। इस दौरान श्रम शक्ति भवन में सैनिटाइजेशन होगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में कोरोना पॉजिटिव मिले 24 अधिकारी-कर्मचारियों के संपर्क में कुल 17 लोगों के आने की सूचना है। मंत्रालय ने संपर्क में आने वाले स्टाफ को सेल्फ क्वारंटाइन होने के लिए कहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालयए दिल्ली के श्रम शक्ति भवन से संचालित होता है। अब पूरे भवन को सैनिटाइज किया जा रहा है।