Jammu-Kashmir: Baramulla में PAK Army ने LOC पर की फायरिंग, गोलीबारी में महिला की मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus ) के साथ आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान ( Pakistan ) अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पाक सेना ( Pak Army ) सीमा पर रह-रह कर गोलीबारी कर रही है। शुक्रवार को भी जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के बारामूला ( Baramulla ) जिले में नियंत्रण रेखा ( LOC ) पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन ( pakistan ceasefire violation ) किया। सीमा पार से हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने उरी तहसील के रामपुर सेक्टर में सुबह बगैर किसी उकसावे के गोलाबारी की।

Reservation पर गरमाई देश की सियासत, BJP President JP Nadda ने कहा- हम आरक्षण व्यवस्था के साथ

Pakistan Army resorted to unprovoked shelling along the LoC in Uri sector of Baramulla district. Indian Army retaliated. #JammuAndKashmir