Coronavirus के मामलों में Britain को पछाड़ चौथे स्थान पर पहुंचा India, एक दिन में 10 हजार से ज्यादा केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। आलम यह है कि देश का हेल्थ सिस्टम ( Healthcare System of India ) चरमरा गया है। कोरोना मरीजों ( Coronavirus Patients ) की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10 हजार से अधिक केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) ने शुक्रवार को कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) मरीजों के आंकड़े जारी किए। जिसमें बताया गया कि एक दिन में कोरोना के 10,956 केस दर्ज किए गए हैं। जिसके साथ देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,97,535 हो गई है। वहीं, कोरोना प्रभावित देशों ( Corona Affected Countries ) के मामले में भारत यूनाइटेड किंगडम ( United Kingdom ) से आगे निकल गया है।

जॉन हॉपकिंस कोरोनावायरस रिसर्च सेंटर के अनुसार, शुक्रवार को सामने आए कोरोना मामलों के साथ ही भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर चौथा सबसे हिट देश बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के रोगियों की कुल संख्या 2,97,535 हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 10,956 केस तो पिछले 24 घंटों में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया किदेश के विभिन्न राज्यों में अभी तक कोरोना वायरस के 147195 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि फिलहाल 141842 सक्रिय हैं।

भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भारत का महाराष्ट्र राज्य ही कोरोना केसों के मामलों में चीन से आगे निकल गया है। आपको बता दें कि विश्व स्तर पर, 7,514,475 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं और कम से कम 421,458 लोग मारे गए हैं। दुनिया भर में अब तक 3,540,693 लोग ठीक हो चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी तक 20 लाख से अधिक संक्रमण और 113,820 मौतों के साथ सबसे हिट देश बना हुआ है।

आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों में भारत आभी रूस, ब्राजील और अमरीका से पीछे है। रूस में कोरोना के मामले 4.93 लाख, ब्राजील में 7.72 लाख और अमरीका में सबसे अधिक 20 लाख से ज्यादा केस हैं।