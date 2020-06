Gujarat और Jammu में Earthquake के तेज झटके, घरों से बाहर निकल कर भागे लोगों

नई दिल्ली। देश को इस समय कई आपदाओं ( Disasters) से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने जहां देश में तबाही मचा रखी है, वहीं पिछले कुछ दिनों से लग रहे भूकंप ( Earthquake in Gujarat ) के झटकों ने भय का माहौल बना रखा है। ताजा मामला गुजरात और जम्मू ( Earthquake in Jammu ) से जुड़ा हुआहै। यहां रविवार को भूकंप के झटके ( Tremors of earthquake ) महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार रात 8.13 बजे पूरा गुजरात भूकंप के झटकों से हिल उठा। रिक्टर स्केल ( Richter scale ) पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रिकॉर्ड की गई है।

An earthquake of magnitude 3.0 struck 90 km east of Katra, Jammu and Kashmir at 8:35 pm today, as per initial data: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/FwtLfhObJE