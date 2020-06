Railway Board Chairman बोले- Shramik Special Trains से 60 लाख Migrant Workers को घरों तक पहुंचाया

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in india ) और लॉकडाउन ( Lockdown ) में फंसे प्रवासी मजदूरों ( Migrant workers ) को उनके घरों तक पहुंचाने का काम अभी जारी है। रेलवे बोर्ड ( Railway Board ) का कहना है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन ( Shramik Special Trains ) द्वारा मजदूरों को लगातार घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ( Railway Board Chairman Vinod Kumar Yadav ) ने कहा कि Migrant workers को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक मई से 4,450 Shramik Special Trains चली हैं। उन्होंने कहा कि इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 60 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है।

India-Nepal Tension: पर बोले Rajnath Singh- हमारा 'रोटी-बेटी' का रिश्ता, कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती

Most migrant workers have reached their home destinations. We continue to coordinate with the state governments to send back remaining migrant workers: Railway Board Chairman Vinod Kumar Yadav pic.twitter.com/rckMlGNY6q