Amit Shah की सख्ती पर एक्टिव हुई Delhi Government, Corona Ward में लगेंगे CCTV कैमरे

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली में बिगड़ी हालत को देख केंद्र सरकार ( Central Government ) ने राजधानी में मोर्चा संभाल लिया है और कोरोना केसों ( Coronavirus Case ) की रोकथाम में जुट गई है। इस बीच फैसला लिया गया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus Infection ) का पता लगाने के लिए कोरोना टेस्टिंग ( Coronavirus Testing ) में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना के इलाज ( Coronavirus treatment ) में जुटे अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये CCTV कैमरे कोरोना मरीजों ( Corona patients ) के वार्डों में लगाए जाएंगे।

Delhi Government issues order to install CCTV cameras in all COVID wards of #COVID19 hospitals under them for efficient monitoring & supervision of patient care. Public Works Department (PWD) directed to install cameras within 24 hours & submit a compliance report. pic.twitter.com/TbbdrGJ4eE