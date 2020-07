World Youth Skill Day: युवाओं को PM Modi का संदेश, स्किल आपको दूसरों से अलग बनाता है, लगातार बदलाव जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे ( World Youth Skill Day ) के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि कौशल अद्वितीय है, यह आपको दूसरों से अलग बनाता है। स्किल इंडिया मुहिम ( Skill India Mission ) के पांच साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी संबोेधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। कौशल ( Skill ) युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के साथ स्किल में भी कई बदलाव आए हैं। हमारे युवा कई नई बातों को अपना रहे हैं।

Skill is something which we gift to ourselves, which grows with experience. Skill is timeless, it keeps getting better with time. Skill is unique, it makes you different from others: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/qZ4nzWc0nU