Rakshabandhan: पाकिस्तान से PM Modi की बहन ने भेजी राखी, खत में लिखी यह बात

नई दिल्ली। भाई-बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन ( RakshaBandhan ) आने में अब कुछ दिन का वक्त बचा है। इस त्योहार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) की सरहद पार की बहन ( pakistani sister ) ने उन्हें राखी भेजी है। पाकिस्तान ( Pakistan ) में रहने वाली पीएम मोदी की बहन क़मर मोहसिन शेख ( qamar mohsin shaikh ) ने राखी के साथ एक खूबसूरत पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विश्व शांति में उनका भाई हमेशा प्रतिभाशाली योगदान दे, हर वक्त वह प्रभु से प्रार्थना करती हैं।

मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ( pm modi ) की मुंहबोली बहन पाकिस्तान निवासी क़मर मोहसिन शेख ने कहा, "कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में मैं सबसे पहले अपने भाई की सलामती चाहूंगी। देश में मौजूदा हालात को देखते हुए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर संभव होता तो वह (पीएम मोदी) मुझे निश्चित रूप से ही कॉल करते।"

क़मर ने आगे कहा, "मैंने उन्हें एक खत के साथ राखी को कुरियर से भेजा है। मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूं। उन्हें केवल इसी तरह से काम करते रहना चाहिए। मैं अल्लाह से उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की दुआ करती हूं।"

अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के मौके पर वह मुझसे वीडियो कॉल के जरिये बात करेंगे।"

क़मर ने आगे कहा, "एक बहन केवल अपने भाई की अच्छी जिंदगी की दुआ कर सकती है और वह खुद से राखी बांध सकती है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। मुझे अफसोस है कि यह हमारा 25 रक्षाबंधन होगा और मैं इस साल महामारी की वजह से उन्हें खुद से राखी नहीं बांध सकूंगी। मैं दुआ करती हूं कि वह लोगों के लिए नेक काम करते रहें और लोग उन्हें आशीर्वाद दें।"

इसके अलावा उन्होंने महामारी के हालात को संभालने में पीएम मोदी के तरीके की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "कोरोना वायरस महामारी के दौर में उन्होंने हालात को बहुत बेहतर ढंग से संभाला है। अगर उन्होंने सही वक्त पर हालात को नहीं संभाला होता, तो आज की हकीकत बहुत जुदा होती।"

Delhi: Qamar Mohsin Shaikh, PM Narendra Modi's rakhi sister leaves from 7 Lok Kalyan Marg after tying rakhi to PM. She gifted him a painting made by her husband. #RakshaBandhan2019 pic.twitter.com/qsc2jzF6hn