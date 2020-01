गणतंत्र दिवस 2020: परेड के दौरान यातायात रहेगा बाधित, दोपहर 12 बजे तक 4 मेट्रो स्टेशन बंद

नई दिल्ली। देश भर में आज 71वां गणतंत्र दिवस ( 71st Republic Day ) पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस ( Republic Day ) के कार्यक्रम का आगाज विजय चौक से होगा।

हालांकि पिछले सालों में कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया गेट से होती है।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) गणतंत्र दिवस परेड समारोह ( Republic day parade ) की शुरुआत करेंगे और राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

कोरोना वायरस: भारत में अलर्ट, चीन से केरल लौटे 7 लोग निगरानी में

Mumbai: Students of the Indian Institute of Technology (IIT) Bombay took out a tricolor march in the campus yesterday. #RepublicDay (25.01.20) pic.twitter.com/kWsC6bebsr