Serum Institute ने तय की वैक्सीन की कीमत, जानिए निजी और सरकारी अस्पतालों को कितने में मिलेगी

नई दिल्ली। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस खतरे के बीच बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute) ने टीके की कीमत तय कर दी है। इसको लेकर कंपनी की ओर से घोषणा की गई है। दरअसल एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर देश की बड़ी दवा कंपनियों और वैक्सीनेशन मैन्युफेक्चरर से अहम बातचीत की थी।

इस बातचीत के बाद ही सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन की कीमतों के दाम तय कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि निजी और सरकारी अस्पतालों में क्या रहेंगे दाम।

Following the Govt of India directives, we are announcing the prices of the Covishield vaccine - Rs 400 per dose for state governments and Rs 600 per dose for private hospitals: Serum Institute of India (SII) #COVID19 pic.twitter.com/xU54SUPbiE