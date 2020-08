24 घंटे में Corona के सबसे ज्यादा केस India में दर्ज, US और Brazil भी छूटे पीछे

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस केसों ( coronavirus Case in India ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करे तो यहां कोरोना 52,972 नए केस सामने आए हैं। जबकि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की वजह से 771 मरीजों की मौत हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ( Coronavirus in india ) में एक दिन के भीतर आए कोरोना मामलों की यह संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। इस मामले में भारत ( India ) ने अमरीका ( US ) और ब्राजील ( Brazil ) को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अमरीका में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 47 हजार, जबकि ब्राजील में 25 हजार मामले रिकॉर्ड किए गए हैं।

Number of cases globally has increased more than 5-fold to 17.5 million & the number of deaths has more than tripled to 680,000 since WHO's emergency committee on #COVID19 last met 3 months ago: Dr Tedros Ghebreyesus, Director-General, World Health Organisation (WHO) pic.twitter.com/2QTROTqQIB — ANI (@ANI) August 3, 2020

भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 18 लाख को पार

इसके साथ ही भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 18 लाख को पार कर गई है। जिसमें 38,135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से देश में अब तक लगभग 12 लाख लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं। जबकि 5.79 लाख से अधिक केस अभी भी सक्रिय बने हुए हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। वहीं, महाराष्ट्र कोरोना प्रभावित राज्यों में अभी भी नंबर एक पर बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है।

Single-day spike of 52,972 positive cases & 771 deaths in India in the last 24 hours.



India's COVID19 tally rises to 18,03,696 including 5,79,357active cases, 1,186,203 cured/discharged/migrated & 38,135 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/OKfjsgwyC9 — ANI (@ANI) August 3, 2020

2 अगस्त को दुनिया के अलग-अलग देशों में कोरोना केसों की संख्या—

भारत में 52 हजार 971

अमरीका में 47 हजार 511

ब्राजील में 25 हजार 800

पेरू में 21 हजार 358

कोलंबिया में 11 हजार 470

दक्षिण अफ्रीका में 8195

रूस में 5387

अर्जेंटिना में 5376

फिलीपिंस में 4953

मेक्सिको में 4853

अमरीका में कोरोना वायरस के कुल रोगियों की संख्या 48 लाख के पार

गौरतलब है कि अमरीका में कोरोना वायरस के कुल रोगियों की संख्या 48 लाख के पार निकल गई है। जबकि 1 लाख 58 हजार 365 लोग इस बीमारी की भेंट चढ़ गए हैं। हालांकि यहां पर 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर कर चुके हैं। अमरीका में कोविड-19 के फिलहाल 22 लाख केस अभी सक्रिय हैं। कोरोना वायरस केसों की लिहाज से दुनिया में अमरीका के बाद ब्राजील का नंबर आता है। यहां कोरोना के 27 लाख के आसपास केस हैं। ब्राजील में कोरोना से मरने की वालों की संख्या 94 हजार से अधिक है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो ब्राजील में यह आंकड़ा 19 लाख के पास है।