ट्रंप ने स्वीकारी हार, कहा- परिणामों से खुश नहीं हैं लेकिन 20 जनवरी को छोड़ देंगे पद

वाशिंगटन। अमरीकी कांग्रेस द्वारा जो बाइडन (Joe Biden) के राष्ट्रपति चुने जाने की संवैधानिक घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बयान जारी कर अपनी हार को स्वीकारा है। ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि ये उनके ऐतिहासिक और पहले राष्ट्रपति कार्यकाल का अंत है। वे चुनाव नतीजों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। मगर 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण सही तरीके से हो जाएगा।

Trump finally pledges an "orderly" transfer of power to Biden, while repeating false claims about the election that led to a mob storming the Capitol https://t.co/XUN5i3zRKF