Delhi में 24X7 खुलेंगे रेस्टोरेंट्स, साप्ताहिक बाजार-सिनेमाघर खोलने की भी अनुमति

नई दिल्ली। अनलॉक 5.0 ( Unlock 5.0 ) के तहत अब दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान से बंद साप्ताहिक बाजार फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही राजधानी में रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खोला जा सकेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलेने की अनुमति दे दी है। जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने पर सरकार की तरफ से किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते दिल्ली में साप्ताहिक बाजार कई महीने तक बंद रहे थे, लेकिन फिर इन्हें ट्रायल के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि अब पूरे एहतियात के साथ सभी साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई है।

इससे पहले डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर होटलों, जिम और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के लिए ट्रायल के आधार पर मंजूरी दी गई है। इस घोषणा के बाद लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों ने दिल्ली सरकार का आभार जताया है।

इस फैसले की जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खोले जा सकेंगे। अब तक केवल प्रतिदिन प्रति जोन में 2 बाजार की ही इजाजत थी, लेकिन इस फैसले से गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी।

राजधानी में खुलेंगे सिनेमाघर

इसके साथ ही गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक राजधानी में सिनेमाघरों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर से दिल्ली के सिनेमाघर भी खुल सकेंगे, लेकिन संचालकों को केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

24X7 रेस्टोरेंट खुलेंगे

केजरीवाल ने हर वक्त रेस्टोरेंट्स खोलने के सुझाव पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि 24 घंटे रेस्त्रां खोले जाने पर दिल्ली सरकार की तरफ से किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अगर कोई अपना रेस्त्रां रात 11 बजे के बाद भी खोलना चाहता है, तो उसे एक अपने कर्मचारियों आदि की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की अंडरटेकिंग देनी होगी।

