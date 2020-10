Good News: कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी, भारत में रिकवरी रेट रिकॉर्ड 85 फीसदी पार पहुंचा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत की रणनीति कारगर साबित होती नजर आ रही है। इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी है कि भारत में पिछले 24 घंटों में 82,203 मरीजों के ठीक होने के साथ ही कोविड-19 के मरीजों का रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) बुधवार को 85 प्रतिशत पार पहुंच गया। जबकि देश में इस महामारी से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस, कोरोना के चलते कहां और कौन-कौन नहीं मना पाएगा त्योहार-समारोह

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 57,44,693 हो गई है। वहीं, पिछले 24 घंटों में इस महामारी के 72,049 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या अब और कम होकर 9,07,883 पर पहुंच गई है।

इसके साथ ही देश में कुल मामलों की तुलना में पॉजिटिव केस 13.44 प्रतिशत पर पहुंच गए है। दो सप्ताह से भी ज्यादा वक्त से देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 10 लाख से नीचे बनी हुई है।

UPDATES ON #COVID19



✅India scales another peak with recovery rate leaping past 85%



✅Recovered cases exceed active cases by more than 48 lakhs



✅A total of 72,049 new cases have been reported in the last 24 hours



Read here: https://t.co/bRQGF1Ll3O pic.twitter.com/ZilWjtZ2hL