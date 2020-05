Weather Alert: दिल्ली-NCR में आंधी के साथ बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, इन राज्यों में अलर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में शुक्रवार शाम को तेज आंधी के साथ आई बारिश ( Rain in Delhi NCR ) ने मौसम खुशनुमा ( Pleasant weather ) कर दिया।

वहीं, बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट ( Temperature drop ) से लोगों को तपती गर्मी में राहत ही सांस ली।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( National Capital Delhi ) समेत समूचा उत्तर भारत ( Heat Wave in North India ) इन दिनों भीषण गर्मी से जल रहा था।

दिन निकलते ही सिर पर चढ़ आने वाले सूरज की तपिश लोगों को देर शाम तक झेलनी पड़ रही है।

ऐसे में तेज हवाओं ( Storm in Delhi ) के साथ बरसे पानी ने लोगों को कुछ समय के लिए लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है।

Earthquake: भूकंप के झटकों से कांप उठा दिल्ली-NCR, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 दर्ज

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने कारण दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अभी कुछ दिन और मौसम में बदलावा दिखाई देता रहेगा।

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार रात से ही आकाश में घने बादल छाए हुए थे, वहीं मौसम विभाग ने भी शुक्रवार को राजधानी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की उम्मीद जताई थी।

जिसके चलते दिल्ली का मौसम शाम को सुहावना हो गया। हवा के साथ आने वाली ठंडी फुहारों ने मौसम में ठंडक घोल दी।

Pulwama Car Bomb Case: हिज्बुल आतंकी ने दी थी विस्फोटक से लदी कार! पुलिस ने भाई को किया गिरफ्तार

Depression over south coastal Oman&adjoining Yemen near latitude 17.4°N&longitude 54.2°E, about 40 km north of Salalah to intensify further into deep depression in next 12 hrs, to move N-NW in next 24 hrs. No adverse weather is over Indian land areas: India Meteorological Dept pic.twitter.com/d8ymw6qe9w