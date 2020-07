Weather Forecast: महाराष्ट्र-गुजरात समेत कई राज्यों में Heavy Rainfall, इन इलाकों में जारी हुआ Red Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast )तेजी से करवट ले रहा है। मानसून ( Monsoon in India ) ने भी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। कई राज्यों में भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) ने जनजीवन पूरी तरह अस्तव्यवस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक आने वाले दिनों में कई राज्यों में मानसून का जोरदार असर देखने को मिलेगा। गुजरात ( Rain in Gujarat ) और महाराष्ट्र ( Rain in Maharashtra ) के कई इलाकों में रेड अलर्ट ( Red Alert ) जारी किया गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने भी कमर कस ली है और टीमों को बारिश के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रखा है।

गुजरात में भारी बारिश के बीच द्वारिका और पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। यहां अब तक बारिश के चलते दो लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आईएमडी ने महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में भी मानसून मेहरबान हो सकता है।

Heavy rainfall is likely to occur at isolated places in Mumbai, Thane, Raigad and Palghar districts of Maharashtra tomorrow: IMD pic.twitter.com/ywL0EgmO77