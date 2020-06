Weather Forecast : दिल्ली एनसीआर में अल सुबह हुई बारिश, 24-25 जून को दस्तक देगा Monsoon

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली एनसीआर ( Delhi NCR ) में सोमवार की सुबह में ठंडी हवाओं के बीच प्री मॉनसून ( Pre Monsoon ) बारिश हुई। बारिश होने से दिल्लीवासियों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश की वजह से मौसम सुहाना होने के साथ मॉनसून के अच्‍छे होने के संकेत भी मिल रहे हैं।

Delhi: Heavy waterlogging near Lodhi Road, going towards INA market from Barapullah pic.twitter.com/XDb9fUzPtN

मौसम विभाग ( Weather Department ) के मुताबिक इस बार मॉनसून तीन से चार दिन पहले दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है।

दिल्ली में सोमवार की अल सुबह इंडिया गेट, लोधी रोड, बारापुल्ला रोड, बुरारी, लुटियन जोन, द्वारका, विकासपुरी, पंजाबी बाग,पश्चिम विहार, रोहिणी सहित अन्य इलाकों में भी बारिश हुई। दिल्ली से लगे गुरुग्राम, फरीदाबाद, हापुड़ व अन्य क्षेत्रों में बारिश होने की सूचना है। देश की राजधानी दिल्ली में कई जगह सुबह के समय लोगों को जल भराव ( Water Logging ) का भी सामना करना पड़ा।

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from an area near India Gate. pic.twitter.com/Gk47aSoV6L