मौसमः अगले 24 घंटे में यूपी समेत तीन राज्यों में मानसून देगा दस्तक, कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली। देशभर के कई इलाकों में देरी से पहुंचे मानसून ( monsoon ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से उत्तर भारत के कई इलाकों में पड़ रही गर्मी से 24 घंटे में बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ( weather update ) दस्तक देने जा रहा है।

आपको बता दें कि शनिवार को बिहार समेत दक्षिण के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते बारिश का ये दौर जारी रहेगा।

पश्चिम यूपी में मेहरबान रहेगा मानसून

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। जबकि इन्य इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्य शुष्क मौसम का सामना कर रहे हैं।

Rainfall activity is likely to enhance over East #UttarPradesh , West #Bihar , #Jharkhand #Chhattisgarh , most parts of #Maharashtra , Telangana, and #Karnataka . https://t.co/Q2F8hyzw1Z

तीन राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट

स्काईमेट के मुताबिक रविवार और सोमवार को देश के तीन राज्यों में जोरदार बारिश होने के आसार है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। हालांकि इन राज्यों में मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है, लेकिन आने वाले हफ्ते में यहां अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है।



कर्नाटक में 108 मिमी बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। मौसम जानकारों के मुताबिक कर्नाटक के दक्षिण बेंगलूरु स्थित इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी है। जबकि शिराली इलाका कर्नाटक का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका माना जाता है।

Weather alert for #MadhyaPradesh#Rain and #thundershowers with strong winds (40-60 kmph) to affect multiple districts of Madhya Pradesh during the next 12-18 hours.