Delhi-NCR में मौसम विभाग का ऑरेंज Alert, बुधवार व गुरुवार को होगी भारी बारिश

नई दिल्ली। भारत में मानसून ( Monsoon in India ) सक्रिय होने के साथ देशभर में मानसूनी बारिश ( Monsoon rain ) का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ( IMD ) में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश ( Rain in Delhi-NCR ) की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट ( Orange alert in Delhi ) जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को राजधानी में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मंगलवार शाम व रात को तेज हवा के साथ भारी बारिश ( Heavy Rain in India ) के एक-दो झोके आने की उम्मीद है। उधर, मौसम ब्यूरो ने चेतावनी दी है कि शहर में बारिश के बाद निचले इलाकों में वॉटर लॉगिंग ( Water logging ) व सड़कों पर पानी भरने की समस्या खड़ी हो सकती है निचले इलाकों में जलभराव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही दिल्ली में यातायात ( Traffic in delhi ) व बिजली-पानी जैसी सेवाओं में बाधा देखने को मिल सकती है।

28 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना

दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम अनुमान केंद्र के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 29 जुलाई से 30 जुलाई की शाम के दौरान कुछ इलाकोंमं भारी बारिश (65 मिमी से अधिक) होने की संभावना है। जबकि कुछ जगहों पर मध्यम व हल्की बारिश होगी। आईएमडी के क्षेत्रीय अनुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मानसून की निम्न दबाव की रेखा हिमालय के निचले इलाकों के नजदीक चल रही है। जबकि 28 जुलाई की शाम तक इसका दक्षिण की ओर खिसकने का अनुमान है। यही वजह है कि 28 से 30 जुलाई के बीच दिल्ली और उससे सटे इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस

आईएमडी के अनुसार अगले दो दिनों में अरब सागर ( Arabian Sea ) से दक्षिण-पश्चिमी हवाएं और बंगाल की खाड़ी ( Bay of Bengal ) से पूर्वी हवाएं हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राजस्थान तक पहुंचेंगी। जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में भारी बारिश ( Heavy Rain ) देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ( IMD ) ने मंगलवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई है। जबकि बुधवार को यह क्रमश: 35 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।