Supreme Court का Vikas Dubey Encounter Case के जांच आयोग में फेरबदल से इनकार, खारिज की याचिका

नई दिल्ली। कानपुर के गैंगेस्टर विकास दुबे एनकाउंटर ( Vikas Dubey Encounter Case ) मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत ( Supreme Court ) ने विकास दुबे एनकाउंटर ( Vikas Dubey Encounter ) मामले में जांच के लिए गठित आयोग ( Commission ) में फेरबदल करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर जांच आयोग के पुनर्गठन ( Vikas Dubey encounter commission restructuring commission ) की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आयोग से पूर्व पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता ( Former Director General of Police KL Gupta ) और हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल ( Retired high court judge shashikant Aggarwal ) को हटाने से साफ इनकार कर दिया।

Supreme Court dismisses two petitions seeking direction to replace retired DGP, KL Gupta from the 3-member commission probing #VikasDubeyEncounter pic.twitter.com/O6FWIbV5ml

पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता का बयान पढ़ कर सुनाया

याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार ( UP Government ) से पूर्व पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता के उस बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा, जो उन्होंने मीडिया में दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि केएल गुप्ता ने विकास दुबे एनकाउंटर ( ( Vikas Dubey encounter ) के बाद अपने बयान में पुलिस को क्लीन चिट दी थी। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General Tushar Mehta ) ने कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता का बयान पढ़ कर सुनाया।

Supreme Court starts hearing a petition that is seeking direction to replace two members of the 3-member commission probing #VikasDubey encounter. The petitioner has sought replacement of retired DG, KL Gupta & retired judge Justice Shashikant Aggarwal, alleging bias in the case. pic.twitter.com/UwT19XGKAd