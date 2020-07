COVID-19: Corona से मौत के मामले में India ने US व Brazil को पछाड़ा, 24 घंटे में 50 हजार के करीब केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों ( Coronavirus Crisis in India ) की यह संख्या बढ़कर अब 14 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के रिकॉर्ड 50 हजार के करीब केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन के भीतर कोरोना के 49 हजार 931 नए रोगी पाए गए हैं। जिनमें से 708 संक्रमितों ( Coronavirus Death ) की मौत हो गई है। आपको बता दें भारत में कोरोना मरीजों ( Corona patients in india ) की संख्या 14 लाख 35 हजार 453 के आसपास है। अगर 24 घंटे के भीतर कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो हमने अमरीका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत के मुकाबले अमरीका में कोरोना से 445 और ब्राजील में 556 मौते हुईं हैं।

भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण हर रोज नई चुनौती लेकर आ रहा है। देश में कोरोना रोगियों की संख्या 1 लाख पहुंचने में 110 दिनों का समय लगा था, जबकि कुल 179 दिनों के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 14 लाख के पार चला गया है। आपको बता दें कि पिछले 69 दिनों में ही देश ने कोरोना के करीब 13 लाख नए मामले देखें हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र देश के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों में नंबर एक पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में ही कोरोना के सबसे अधिक सक्रिय केस हैं। यहां कोरोना के लगभग एक लाख 40 हजार मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु दूसरे पायदान पर है। जबकि इसके बाद क्रमश: दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल आते हैं।

महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9,431 नए केस

अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो यहां रविवार को कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पौने चार लाख के आसपास हो गई। राज्य में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9,431 नए केस सामने आए हैं। इस बीच 267 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 13,656 हो गई। हालांकि राज्य में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट भी बढ़ा है, जो 56.74 प्रतिशत के आसपास है।